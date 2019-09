Auf der Kerwa haben sie sich kennengelernt

Einen besonderen Ehrentag hatten Anneliese und Hans Hirschmann. Sie feierten Diamantene Hochzeit. Aus einer ersten vorsichtigen Annäherung ist eine Liebe geworden, die seit 60 Jahren hält. Und die sie gerne noch länger fortsetzen möchten, "wenn Gott will". "Uns geht's gut - dem Alter entsprechend, wir erfreuen uns trotz Schicksalsschlägen noch an einem schönen Leben", sagen sie.

Kennengelernt hat sich das Jubelpaar auf der Kerwa, "damals gab es ja in fast jedem Dorf einen Tanzsaal, der Hans ist mit dem Motorrad überall dorthin gefahren, um mich zu sehen, bis es endlich geklappt hat", erzählt Anneliese und lacht. Sie stammt aus Neudorf bei Kasendorf, heiratete in das große landwirtschaftliche Anwesen des gebürtigen Wonseesers ein. Beide hatten auf dem Bauernhof mit Milchviehhaltung viel zu tun, die letzte Kuh wurde 2014 verkauft.

Für den 84-Jährigen und die 81-Jährige bleibt ihr Wald mit 30 Tagwerk ein wichtiger Bestandteil, "wir gehen oft dahin, schauen uns um und räumen aweng auf". Sorgen bereiten die Kiefernschädlinge und der Windbruch, "ich kenne fast jeden Baum in all den Jahren, habe die Veränderungen durch das Klima hautnah wahrgenommen. Es ist viel zu trocken", beklagt der Waldkenner, der neben seiner Zeit als Landwirt auch in der Kulmbacher Spinnerei und als landwirtschaftlicher Betriebshelfer tätig war.

Bürgermeister Andreas Pöhner erzählt von einer langen Verbundenheit mit dem Ehepaar, "sie sind zwei treue Seelen im Ortskern, gehören einfach zu Wonsees dazu". Er dankte Hans Hirschmann für seine Arbeit als Feldgeschworener und Kassenprüfer der Jagdgenossenschaft Wonsees. Es gratulierten außerdem Tochter Gerlinde und die vier Enkelkinder. Horst Wunner