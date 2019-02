Die Spielbank Bad Kissingen mit ihrer neuen Direktorin Marina Klein nutzte das Angebot von Lotto Bayern sich einen Tag auf deren Infostand auf der Freizeitmesse f.re.e. in München zu präsentieren. Mit dabei die Hammelburger Weinprinzessin Annika Kuchenbrod und Geerd Müller als Vertreter von Frankens Saalestück. Der französische Roulettetisch, der von Croupiers der Spielbank betreut wurde, war schon am Morgen gut besucht. Die Gäste konnten ein Spiel am Roulettetisch wagen und sich über die Region zwischen Hammelburg und Bad Kissingen informieren. Stellvertretend für die Saaletalweine wurde ein Bachus aus dem Weingut Ruppert verkostet. Die Jetons für das Spiel waren für die Gäste kostenlos, es gab ein Vielzahl von Sachpreisen zu gewinnen. Den Hauptpreis, ein Wochenende mit zwei Übernachtungen im Hotel Cup Vitalis, einem Candlelight-Dinner und einen Besuch der Spielbank gewann eine Münchner Teilnehmerin. red