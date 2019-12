Auf der Felge unterwegs

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat der Polizei am ersten Weihnachtsfeiertag mitgeteilt, dass ein blauer Mercedes mit einen platten Reifen von Kauerndorf Richtung Untersteinach unterwegs sei und bereits mit der blanken Felge auf dem Asphalt fahre. Die Beamten entdeckten den Wagen an der Halteranschrift. Vom Fahrer fehlte zuerst jedoch jegliche Spur. Erst nach einiger Zeit konnte eine 63-Jährige als Verantwortliche angetroffen werden. Die Beamten der Polizeiinspektion Stadtsteinach stellten sofort einen starken Alkoholgeruch fest. Die Frau gab an, nach Fahrtende noch schnell eine Flasche Wein getrunken zu haben. Um den tatsächlichen Blutalkoholwert während der Fahrt nach Untersteinach zu ermitteln, wurden im Klinikum Stadtsteinach zwei zeitversetzte Blutentnahmen durchgeführt. Die Frau wurde anschließend von ihrem Sohn abgeholt. Ob ein Schaden am Fahrbahnbelag entstanden ist, bedarf einer weiteren Begutachtung durch die Straßenmeisterei. pol