"Kompromisse schließen, lautet das Geheimnis einer glücklichen Ehe", meint Günter Subat. Er und seine Frau Lieselotte müssen es wissen. Schließlich haben sie zusammen "zwei Mal den Dreißigjährigen Krieg gemeistert", wie ein Musiker feststellte.

So durfte das Jubelpaar am Samstag gemeinsam mit Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten das seltene diamantene Ehejubiläum feiern. Kennen und lieben gelernt hat sich das spätere Paar auf der Arbeit bei der damaligen Polstermöbelfirma Hordeaux Bergmann in Lichtenfels. Am 25. Januar 1959 heirateten sie in Lichtenfels. Im dunklen Kostüm trat Lieselotte Subat vor den Traualtar. Doch damals wurden dem jungen Paar wegen ihres unterschiedlichen Glaubens noch einige Steine in den Weg gelegt. Auch die Mobilität war kräftezehrend. "Auf der Fahrradstange habe ich meine Frau mitgenommen", berichtet der Jubilar. Später wurde dann mit dem Moped von Kösten nach Mistelfeld gefahren. Doch von all diese Unannehmlichkeiten ließen sich die Liebenden nicht stören. "Ich hou den Mo gricht, den ich gewöllt hou", strahlt Lieselotte Subat. Aus der Ehe ging der Sohn Rüdiger hervor. Gemeinsam mit seiner Frau Barbara und Enkelin Luisa verbringt er möglichst viel Zeit mit den Eltern. Lieselotte Subat, geborene Schuberth, war das jüngste von zwei Kindern der Eheleute Josef und Margarethe Schuberth aus Mistelfeld. Günter Subat war das älteste von zwei Kindern der Eheleute Karl und Emma Subat aus Tilsit in Ostpreußen. Er musste mit seinen Angehörigen durch die Kriegsfolgen die Heimat verlassen. In Kösten fand er dann eine neue. Nach dem Besuch der Volksschule erlernte er das Polsterhandwerk bei der Firma Hourdeaux Bergmann. Nach der Meisterprüfung war er 20 Jahre als Produktionsleiter bei der Polstermöbelfirma Koinor tätig. Zudem spielte er Orgel und dirigierte 40 Jahre mit viel Freude in der Neuapostolischen Kirche in Lichtenfels. ka1s