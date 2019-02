Auf der Burg hielt er um ihre Hand an

Ulrike Langer "Welcher Platz wäre besser geeignet, der schönsten Frau der Welt einen Heiratsantrag zu machen, als die schönste Stadt der Welt, Bamberg?" Das sagt Shane Patterson. Das Besondere ist, dass er nicht in Bamberg geboren wurde und auch nicht dort lebt. Er ist vielmehr US-Amerikaner und wohnt in Lakewood, Colorado, bei Denver. So steckt hinter seinen Worten nicht nur eine Liebesromanze, sondern auch eine Geschichte von Freundschaft über Kontinente hinweg.

2012 bringt Christian Langer, der in Bamberg Englisch und Geschichte studiert, einen jungen Mann zum Essen bei seiner Familie in Obertheres mit. "Das ist Shane Patterson und ich betreue ihn während seines Auslandssemesters an meiner Uni", stellt er ihn vor. Shane Patterson studiert an der Colorado State University deutsche Sprache, Literatur und Kultur, weil er davon schon immer fasziniert gewesen ist. "Da meine Uni eine Partnerschaft und einen Studentenaustausch mit der Uni Bamberg pflegt, habe ich mich dort beworben", sagt er. Er liebt nicht nur die deutsche Kultur, sondern genießt auch den Kontakt mit den Menschen, das fränkische Bier und den Sauerbraten. "Ich bin froh, dass er kein typischer Ami ist, der sich und sein Land für die Größten hält. Vielmehr ist er sehr nett, interessiert, zuvorkommend, höflich und wirklich dankbar für meine Betreuung. Was man nicht von jedem Amerikaner, der an unsere Uni kam, sagen kann", berichtet Langer.

Besonders freut sich Shane Patterson, als er Christian Langers Oma kennenlernt. Sie hat bereits 1945, als die Amerikaner in ihren Heimatort Wülflingen einmarschiert sind, übersetzt, wenn es nötig war. Auch hatte sie Verwandte in den USA, mit denen sie sich bei deren Besuchen in Deutschland auf Englisch unterhielt. Da sie nun mit Shane Patterson in seiner Muttersprache sprechen kann, fühlt er sich sehr wohl im Kreis Haßberge.

Außerdem betont der Gast, dass die Betreuung durch seinen "Tandempartner" Christian Langer sehr wichtig für ihn ist. "Er tut viel mehr für mich, als ich ihm jemals danken kann, und sorgt dafür, dass ich mich hier in der Fremde willkommen fühle. Er nimmt mich unter seine Fittiche, hilft mir bei den alltäglichen Dingen und lehrt mich, ein ,Deutscher' zu sein, so dass ich mich sehr gut aufs Lernen konzentrieren kann", so seine Worte. "Christian interessiert sich für die englische und ich mich für die deutsche Sprache und so können wir viel voneinander lernen. Regelmäßig treffen wir uns auf der Unteren Brücke in Bamberg, um zu reden und mein Deutsch zu verbessern."

Durch die Region

Christian Langer führt ihn auch in seinen Freundeskreis ein, nimmt ihn auf Ausflüge mit und gibt ihm eine private Führung durch den Bamberger Dom. "So gab es letztendlich keinen bestimmten Moment, an dem wir Freunde wurden. Wir sind einfach Freunde", betont Shane Patterson.

Besonders angetan ist der Amerikaner von Bamberg: "Die mittelalterlichen Gebäude und die Stadt sind umwerfend. Ich liebe Geschichte und Bamberg ist voll davon. Wenn ich durch die Straßen gehe, fühle ich mich wie ein Ritter", sagt er augenzwinkernd. Positiv sind für ihn auch die Freundlichkeit und die Willkommenskultur. "Die Leute sind so höflich und vertrauensvoll, und was mich besonders erstaunt, ist die Angewohnheit, vor den öffentlichen Toiletten eine Schüssel aufzustellen, in die man Geld legen kann. So etwas wäre in den USA undenkbar."

Auch nach seiner Heimreise hält er per Whatsapp Kontakt zu Christian Langer und so reist er zu dessen Hochzeit 2017 zusammen mit seiner Freundin Michelle Hartzell gerne nach Obertheres. "Als die Einladung kam, überlegte ich gerade, Michelle einen Antrag zu machen. Ich bin hoffnungslos romantisch und mir war klar, dass ich diese Gelegenheit nicht verpassen durfte", erzählt er. Er wolle sie in Bamberg um ihre Hand bitten und sei sich sicher, dass auch sie dem Charme der Stadt erliegen würde. "Zudem weiß ich, dass die Altenburg mit ihrem großartigen Blick auf die Stadt der perfekte Ort ist. Für mich gibt es nichts Schöneres als diese Burg, um mein Märchen wahr werden zu lassen", teilt er mit.

So erleben Shane Patterson und Michelle Hartzell als Verlobte die Hochzeit Langers. Schon damals laden sie die Oberthereser zu ihrer eigenen Hochzeit im Februar dieses Jahres ein und so verbringen sie dann einige schöne gemeinsame Tage in Lakewood.

Dabei diskutieren Gäste und Gastgeber auch über die Unterschiede zwischen den Kulturen. Für Christian Langer ist es eine ganz neue Erfahrung, dass in Colorado der Besitz und der private Konsum von Marihuana legal sind. Weil Shane Patterson keinen Job als Deutschlehrer bekam, arbeitet er in einer Firma, die Marihuana für medizinische und private Zwecke produziert. Als die Oberthereser eine Führung durch die Produktion erhalten, kommen sie aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Ein Wunsch

Shane Patterson nennt die deutsche Pünktlichkeit als größten Unterschied. "Außerdem muss man sich hier an der Uni viel mehr anstrengen als bei uns", sagt er.

Schließlich findet die Geschichte von Liebe und Freundschaft mit der Hochzeit von Shane Patterson und Michelle Hartzell ihren Höhepunkt. Denn Shane Patterson, dem das gegenseitige Vertrauen der Menschen und die Sicherheit in Deutschland sehr gut gefallen, hat auch Zukunftsträume. "Wenn sich einmal die Möglichkeit ergäbe, würde ich gerne nach Deutschland ziehen und hier zufrieden und glückselig sein", verrät er. "Zumal ich in Bamberg einige der besten Leute meines Lebens kennenlernte und anhaltende Freundschaften schloss, die tiefgehender sind, als mit den meisten meiner Freunde in USA!"