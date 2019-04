Auf der B 22 wird es eng

Das Staatliche Bauamt Bamberg hat am Donnerstag mit der Erneuerung der B 22 zwischen Burgwindheim und Mönchsambach begonnen. Zunächst werden bis 12. April vorbereitende Arbeiten durchgeführt. Die B 22 wird daher in diesen Abschnitten halbseitig gesperrt und der Verkehr mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet. Ab dem 15. April wird die B 22 zum Einbau der Asphaltschichten vollständig gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über Falsbrunn, Prölsdorf, Schönbrunn, Ampferbach und Burgebrach. Die Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 26. April (Ende der Osterferien) andauern.

Über die Osterfeiertage ist die B 22 mit Einschränkungen befahrbar, teilt das Bauamt weiter mit. Ab dem 29. April werden die Bankette erneuert und die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Diese Arbeiten werden unter halbseitiger Sperrung der B 22 durchgeführt, so dass der Verkehr mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet wird. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 24. Mai abgeschlossen sein.

Die Kosten für die ca. 3,5 km lange Baustrecke belaufen sich auf rund 800 000 Euro. Das Staatliche Bauamt Bamberg bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich und um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit. red