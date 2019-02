Die Volkshochschule lädt mit Fred-J. Jansch zu der Diareise: "Auf der alten Seidenstraße: von Teheran bis Taschkent" ein. Der Vortrag findet am Montag, 25. Februar, von 19.30 bis 21 Uhr im Caritas-Haus "In der Heimat wohnen", Hauptstraße 36, in Teuschnitz statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red