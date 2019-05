Auf der A 9 Rüttelplatte von Baustelle geklaut

Gegen 20.30 Uhr ist der Verkehrspolizei am Donnerstagabend der Diebstahl einer Rüttelplatte von der Autobahnbaustelle bei Trockau gemeldet worden. Der dortige Baustellenleiter hatte einen 41-jährigen Mann aus Neudrossenfeld dabei beobachtet, wie dieser in aller Ruhe auf der gesperrten Autobahn die Maschine auf die Ladefläche seines Lastwagens lud und im Anschluss davonfuhr. Der Lkw konnte allerdings schon an der Anschlussstelle Trockau angehalten werden. Bei der Befragung durch die Polizei gab der Mann den Diebstahl gleich zu. Nachdem die Rüttelplatte wieder an ihren Platz zurückgebracht worden war, ging es weiter zur Anzeigenaufnahme und erkennungsdienstlichen Behandlung nach Bayreuth. pol