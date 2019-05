Auf der Autobahnausfahrt bei Machtilshausen kam es am Mittwochmittag zu einem Unfall als ein Seat-Fahrer an der Einmündung zur B 287 verkehrsbedingt halten musste und der nachfolgende 39-jährige Fahrer eines VW-Golf aufgrund seines ungenügenden Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, wie es im Polizeibericht heißt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 4000 Euro. pol