Auf den Vordermann aufgefahren

Ein Mercedes-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 10.30 Uhr die Heiligenfelder Allee in Richtung Westring und wollte auf dieser nach rechts einbiegen. Die Ampel für Rechtsabbieger zeigte "Grün". Er hielt im Kreuzungsbereich an und schaute auf den Verkehr. Eine nachfolgende Mercedes-Fahrerin fuhr auf. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. pol