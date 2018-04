Auf den Spuren von Felix Müller

Von Großenbuch zum Vogelhof, wo der Neunkirchener Künstler Felix Müller eine Kapelle aus Holz errichtet hat, verläuft eine Wanderung des Kneipp-Vereins Forchheim am Samstag, 14. April. Interessierte sind willkommen. Zurück in Großenbuch werden die Kirche und das Grab des Künstlers besichtigt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz Schönbornstraße in Forchheim. Die Strecke beträgt zwischen acht und zehn Kilometern. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bei Wanderführer Bernhard Rettig (Telefon 09191/940103) erforderlich. red