Auf den Spuren von Albert und Victoria

Das Regionalmanagement der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH organisiert eine Bustour, bei der Touristiker und Einheimische wieder einen Blick hinter die Kulissen besonderer Angebote in der Urlaubsregion Coburg.Rennsteig werfen können: Im Mittelpunkt stehen diesmal die Angebote rund um Prinz Albert und Queen Victoria, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Bustour findet an zwei Terminen statt: Samstag, 30. März, und Mittwoch, 3. April. Los geht es jeweils um 9 Uhr am Prinz-Albert-Denkmal am Marktplatz in Coburg mit einer Stadtführung zum Thema "Prinz Albert - Prinz aus Coburg". Im Anschluss geht es gemeinsam ins Schloss Rosenau, dem Geburtsort Prinz Alberts, von dem Queen Victoria in ihren Erinnerungen schwärmte: "Wäre ich nicht, was ich bin, so wäre hier mein wahres Zuhause."

Zur Mittagsverpflegung stehen den Teilnehmern zwei verschiedene Hauptspeisen - "Albert" und "Victoria" - im Braugasthof Grosch zur Auswahl, bevor sie die Reise nach Bad Rodach zu einer Führung durch das Jagdschloss bringt, in dem die Coburger Herzöge mehrmals im Jahr ihre Zeit verbrachten. Den Abschluss der Tagestour bildet die Sonderausstellung im Schloss Callenberg, die unter dem Motto "Alle Neune!" den Kindersegen von Albert und Victoria behandelt.

"Wir möchten Sie einladen, die Angebote zum Jubiläumsjahr kennenzulernen und zu entdecken, welche Spuren der Coburger Prinz Albert und Queen Victoria in der Region hinterlassen haben", machen Laura Ell und Annabelle Menzner, Projektmanagerinnen der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH, Lust auf das Programm. "Während der Busfahrt erhalten die Teilnehmer außerdem Informationen zu weiteren Angeboten, Veranstaltungen, besonderen Produkten und Ausstellungen rund um das Jubiläumsjahr 200 Jahre Prinz Albert & Queen Victoria - damit diese an Gäste und Interessierte empfohlen werden können und unsere Region dadurch stärker vernetzt wird."

Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 10 Euro (inkludierte Leistungen: Bustransfer, viermal Eintritt und Führung, Frühstücksimbiss). Das Mittagessen ist nicht im Preis enthalten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt - um Anmeldung wird daher bei Projektmanagerin Laura Ell (Telefon 09561/514 9146, E-Mail: laura.ell@region-coburg.de) gebeten. Anmeldeschluss ist der 25. März.

In Abstimmung mit den Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten der Region organisiert das Regionalmanagement in loser Folge die Aktion "Blick hinter die Kulissen".

Ziel dieser Veranstaltungsreihe mit dem Motto "grenzenlos fränkisch" ist es, Einheimischen, Interessierten und vor allem auch touristischen Leistungsträgern Angebote aus Kultur und Freizeit in der Region nahezubringen und somit das Heimatbewusstsein zu stärken. Bei der Ansprache touristischer Leistungsträger kooperiert das Regionalmanagement dabei mit dem Verein Tourismusregion Coburg.Rennsteig. red