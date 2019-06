Auf den Spuren Leonardo da Vincis

Vor 500 Jahren starb Leonardo da Vinci. Schöpfer des wohl berühmtesten Gemäldes der Welt, der Mona Lisa. Pünktlich zum Leonardo-Jahr entschloss sich die Johann-Peter-Wagner Grundschule Theres ihren Schülern eine Veranstaltung der besonderen Art anzubieten.

Dazu wurde die bekannte Kinderbuchautorin Nadine Strauß eingeladen. Die Leseratten der Schule kamen so in den Genuss einer besonderen und erstmalig für Theres entworfenen interaktiven Autorenlesung. "Leonardo da Vinci - der klügste Kopf der Renaissance" war Thema dieses speziellen Tages.

Von 8 bis 15 Uhr wurden die Kinder in Kleingruppen in vier Lesungen in die Welt und das Leben des Künstlers eingeführt. Ganz nach Leonardos Leidenschaften wurde gerätselt, genau betrachtet, entdeckt, gespannt zugehört und der eigene Körper vermessen. Die Kinder erfuhren, dass da Vinci Linkshänder war und alles in Spiegelschrift notiert hatte, sie lernten Anagramme kennen sowie die Bedeutung des Namens. "Leonardo da Vinci" besagt letztendlich, dass "Leonardo aus dem Ort Vinci kommt". Das Genie war nicht nur Maler, er war auch Bildhauer, Konstrukteur, Ingenieur, Kartograf, Musiker, Modeschöpfer und vieles mehr.

Ganz zum Schluss bekamen die Zuhörer eine Einführung in da Vincis vitruvianischen Menschen: Die Körpergröße eines erwachsenen Menschen gleicht der Spannweite seiner Arme. Das durfte natürlich auch gleich an den Lehrkräften mit Hilfe von Maßstäben überprüft werden. Die Kinder waren begeistert. Sätze, wie: "Das war einer der schönsten Tage im Schuljahr!" zeugen davon. red