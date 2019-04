Auf den Spuren der Zeiler Steinhauer

Jedes Jahr im Frühjahr lädt die Gemeinde Breitbrunn zusammen mit der Volkshochschule zu einer Sonntagswanderung ein.

Nachdem in den zurückliegenden Jahren die Steinbrüche in der Breitbrunner Gegend erkundet worden waren, sollten künftig die Sandsteinbrüche der umliegenden Gemeinden, die wie Breitbrunn ebenfalls der "Lebensregion plus" Haßberge-Maintal-Steigerwald der Integrierten ländlichen Entwicklung angehören, kennengelernt werden. So waren bereits die Sander Steinbrüche am Hermannsberg und der Eltmanner Hahnbruch Ziel der vergangenen Frühjahrswanderungen.

In diesem Jahr begaben sich nun die Steinbruchinteressierten unter der Führung von Heimatforscher Heinrich Weisel auf die Spuren der Zeiler Steinhauer.

Tödliche Unfälle der Steinhauer

Bei herrlichstem Frühlingswetter trafen sich die Teilnehmer am Marktplatz der Stadt Zeil. Fach- und ortskundig lenkte Heinrich Weisel die Wanderung zum Geologiepunkt im Steinbruch am Schleifberg und in die Steinbrüche am Jägersteig und am Neuberg. Dabei wurden die Schwierigkeiten der Zeiler Steinhauer beim früheren Steinabbau ganz deutlich: Beim zunehmenden Steinabbau an den steilen Berghängen wurde der Abraum immer höher, und die Gefahr bei der Arbeit führte auch zu tödlichen Unfällen.

Zeiler Sandstein für den Dombau

Heinrich Weisel erzählte weiter von der Verwendung des Zeiler Schilfsandsteins beim Dombau in Bamberg. Wie der Geologe Fürst in seinem 1995 erschienen Buch "Natur und Kultur - Kunstwerke aus Stein in der Region Bamberg" schrieb, wurden aus Zeiler Schilfsandstein der Bamberger Reiter, die Figuren Synagoge und Ecclesia, die Darstellung der Apostel und Propheten im Inneren des Doms sowie die kunstvoll gestalteten Eingangspforten Adams-, Marien- und Fürstenportal an den Außenseiten des Domgebäudes gestaltet. Auch zur Entstehung des Sandsteines vor 200 Millionen Jahren wusste Heinrich Weisel viel Interessantes und Wissenschaftliches zu berichten. Die herrliche, rund acht Kilometer lange Rundwanderung endete für die begeisterten Teilnehmer wieder am Marktplatz in Zeil.

Zum Schluss ein Steinhauer-Bier

Die Breitbrunner Bürgermeisterin Gertrud Bühl dankte Heinrich Weisel für seine informative Führung an diesem Nachmittag sowie ebenso für sein nun schon jahrelanges Mitwirken im Arbeitskreis zur Entstehung der "Erlebniswelt fränkischer Sandstein".

Abschließend kehrten die Teilnehmer in der Brauereigaststätte Göller zu einem Steinhauer-Bier und einer Steinhauer-Brotzeit ein. red