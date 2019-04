Auf den Spuren der Vögel

Am Mittwoch, 1. Mai, geht es schon um 7 Uhr am Tourismushaus Steinwiesen los auf eine ganz besondere Tour. Dabei kann man mit Karl und Ottilie Rahm dem vielstimmigen Gesang der Vögel lauschen und lernen, wer was und wie singt. Es empfiehlt sich, zum Beobachten auch ein Fernglas mitzunehmen. Eine Teilnahme ist nur mit Voranmeldung unter Telefon 09262/1538 oder 0175/3789750 möglich. red