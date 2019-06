Der Rhönklub- Zweigverein Münnerstadt beteiligt sich am Sonntag, 30. Juni, an der regionalen Sternwanderung auf den Spuren der Kelten nach Mellrichstadt. Der fünf Kilometer lange Weg (einfache Strecke) ab Stockheim ist seniorengeeignet. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz Oberes Tor. sek