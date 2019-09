Auf den Spuren der Indianer

In der letzten Ferienwoche fand die über die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Hofheim laufende Ferienbetreuung in der Gemeinde Ermershausen statt. Thema der Woche war: "Indianer und Wilder Westen".

13 Kinder im Grundschulalter aus Ermershausen, Hofheim, Goßmannsdorf, Sulzbach, Wasmuthhausen, Marbach schauten das Betreuerteam um die beiden pädagogischen Fachkräfte Tracy Zipperer und Kevin Beller sowie den Ermershäuser Jugend-Gemeinderat Walter Herold und Nicole Alber zum Auftakt erwartungsvoll an. Nach dem Kennenlernen ging es dann auch schon los. Während sich die eine Gruppe Bastelarbeiten widmete (Flechten von Armbändern), ging die andere Gruppe zum Bogenschießen. An den weiteren Tagen folgten eine Wanderung durch Flur und Wald, ein "Indianeressen", nochmals Bogenschießen, weitere Bastelarbeiten, Spielen in der Halle und auf dem Sportgelände, ein Grillfest und ein Abschlusskreis.

Den abschließenden Berichten der Kinder und ihrer Eltern war zu entnehmen, dass es allen riesig Spaß machte und die von Walter Herold täglich vorgetragenen Indianergeschichten zur Themenwoche auch abends daheim noch erzählt wurden. Wert gelegt wurde in der Woche besonders auf soziale Belange. red