Auf den Spuren der Biber

Der Bund Naturschutz unternimmt am Sonntag, 10. März, um 14 Uhr eine naturkundliche Wanderung entlang des Lollbachs. Doris Hupfer gibt Einblicke in den Lebensraum des Bibers entlang eines stadtnahen Gewässers. Wetterfeste Kleidung ist für die Tour erforderlich. Treffpunkt zur zweieinhalbstündigen Wanderung ist am Wolfsgraben 14 im Gewerbegebiet Arnshausen/Reiterswiesen. sek