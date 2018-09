Die BRK-Bereitschaft Fuchsstadt veranstaltet im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde am Freitag, 7. September, eine Wanderung unter dem Motto "Auf den Spuren der Biber entlang der Saale". Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Rotkreuzheim. Zum Abschluss gibt es einen Imbiss und Spiele am Biotop. Ansprechpartnerin ist Sabina Jaborek-Hugo, Tel.: 09732/796 43. sek