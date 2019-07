Die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge Bad Staffelstein lädt am morgigen Mittwoch, 3. Juli, ab 10 Uhr zur Wanderung auf den Spuren alter Kreuzsteine zum Thema "Brudermord im Rodachgrund" ein. Der etwa 15 Kilometer lange Rundweg führt vom Startpunkt an der evangelischen Kirche in Memmelsdorf in Unterfranken auf vielen schmalen Pfaden über die Synagoge und den jüdischen Friedhof nach Seßlach und zurück zum Ausgangspunkt. Fahrgemeinschaften sind nach Absprache möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen bei Pilgerbegleiterin Hildegard Wächter, Telefonnummer 09573/3314445. red