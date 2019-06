Auf den letzten Drücker Meister

In einem Herzschlagfinale hat sich die zweite Herrenmannschaft des Tischtennis-Clubs Burgkunstadt tatsächlich noch die Meisterschaft in der Bezirksliga und den Aufstieg in die Bezirksoberliga gesichert. Nachdem die Mannschaft die Hinrunde noch als Tabellenführer ohne Punktverlust abgeschlossen hatte, lief die Rückrunde suboptimal: Gegen die Verfolger Walsdorf und Lettenreuth mussten die TTCler Federn lassen. Erst am letzten Spieltag erhielten die Burgkunstadter Schützenhilfe aus Lettenreuth und zogen wieder an Walsdorf vorbei auf Platz 1. Unser Bild zeigt das erfolgreiche Team (stehend, von links): Christopher Hoffmann, Manfred Schneider, Leon Kern, Ferdinand Judex, Christian Raab, Stefan Kern, Niklas Klieme, Vorsitzender Peter Janura; (vorne, v. l.) Jörg Deuerling, Willi Kraus, Ferdinand Karnoll und Heinrich Jakob. Foto: Karnoll