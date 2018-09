Auf den Kreuzberg

Statt der Wallfahrt durch die Pfarrei gibt es in diesem Jahr eine gemeinsame Wanderung der Pfarrei Münnerstadt zum Kreuzberg am Samstag, 15. September, hat der gemeinsame Ausschuss der Pfarrei beschlossen. Der neue Bischof Franz Jung lädt auf dem Kreuzberg zu einer Messe mit Begegnung ein. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Parkplatz oberhalb von Sandberg (Anfahrt in privaten Pkw).Von dort aus wandern die Gläubigen gemeinsam zum Kreuzberg und besuchen dort um 10 Uhr die Messe. Teilnehmer können sich im Pfarrbüro melden. Wer eine längere Strecke gehen möchte (ab Aschach oder Steinach), kann sich mit Gabi Borst in Verbindung setzen (Tel.: 09733/4838). red