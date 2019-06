Der VdK plant einen Tagesausflug am Sonntag, 16. Juni. Auf dem Programm stehen in Erlangen der botanische Garten, in Nürnberg das Reichstagsgelände und eine Schifffahrt auf dem Brombachsee. Um 7 Uhr ist Abfahrt in Windheim an der Bushaltestelle am Marktplatz. Zur Fahrt sind auch Nichtmitglieder eingeladen. Anmeldungen nimmt Joe Trebes unter den Telefonnummer 09268/912152 oder 0151/28993747 entgegen. red