Bei sommerlichen Temperaturen hat der ökumenische Männertreff eine Wanderung auf dem Zisterzienserweg von Großbirkach nach Ebrach unternommen.Ausgangspunkt war nach einem kurzen geistlichen Impuls die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Großbirkach. In der Kirche befindet sich im Chorraum die wahrscheinlich älteste Steinplastik Frankens, die im 11. Jahrhundert in der Werkstatt des Klosters Münsterschwarzach hergestellt wurde.In der Kapelle St. Rochus bei Großgressingen wurde die kleine Wandergruppe bereits von der Mesnerin zu einer interessanten Kirchenführung erwartet. Die Kapelle wurde auf Betreiben des damaligen Abtes der Zisterzienserabtei Ebrach, Hieronymus Höllein, nach einer schweren Pest Anfang des 17. Jahrhunderts erbaut.Am Zielort Ebrach haben die Wanderer die Tour bei einer Einkehr am Baumwipfelpfad gemütlich ausklingen lassen.Der Männertreff ist vom 31. August bis 3. September wieder "on Tour" mit einer Wanderung im westlichen Abschnitt des Karnischen Höhenweges.