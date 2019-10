Auf 1000 Jahre kann die Bamberger Stephanskirche kommendes Jahr zurückblicken. Das will gefeiert werden und die evangelische St. Stephansgemeinde organisiert gemeinsam mit dem Evang.-Luth. Dekanat Bamberg unter dem Motto "1000 Jahre - 1000 Begegnungen" ein vielseitiges Programm. Einen Vorgeschmack darauf bekommen Interessierte am Mittwoch, 2. Oktober, um 19 Uhr in der Stephanskirche. "Auf dem Weg ins große Jubiläumsjahr" ist der Festabend überschrieben, der mit Kulinarischem, Geschichtlichem und Musikalischem auf das Jubiläumsjahr 2020 Lust machen will. red