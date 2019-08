Auf dem Tanz kennengelernt

Betty und Walter Bischof feierten jetzt in Streichenreuth ihre diamantene Hochzeit. Betty stammt aus Streichenreuth und Walter Bischof aus Rothwind. Kennengelernt haben sie sich auf einem Tanz in Buchau. Das Jawort zum Bund für Leben gaben sich die beiden in der Schlosskirche zu Guttenberg. Die Ehe ist mit dem Sohn Waldemar und der Tochter Annelore gesegnet. Das Familienglück machen die Enkel Holger und Laura perfekt.

Viele Gratulanten

Die Glückwünsche des Landkreises Kulmbach überbrachte stellvertretender Landrat Dieter Schaar zum Jubeltag. Für die Gemeinde Guttenberg gratulierte Gemeinderat Horst Bittermann zur diamantenen Hochzeit. Groß war außerdem die Gratulantenschar der Nachbarn, Freunde und Bekannten. Klaus-Peter Wulf