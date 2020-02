Auf dem Siemens-Campus ziehen die ersten Mitarbeiter ein

Das erste Modul auf dem neuen Siemens-Campus in Erlangen ist eröffnet. Schrittweise werden in den kommenden Wochen und Monaten zuerst rund 4000 Mitarbeiter und die Geschäftsführung von Siemens Mobility auf den Campus ziehen, teilt das Unternehmen mit.

Parallel dazu laufen im hinteren Teil des Areals noch die finalen Arbeiten des Innenausbaus einzelner Gebäude. Ende des Sommers werden dann in den Erdgeschossflächen auch diverse Cafés und Restaurants sowie verschiedene Dienstleister für den täglichen Bedarf ihre Türen öffnen. Insgesamt wurden in Modul 1 in den vergangenen drei Jahren acht Bürogebäude mit einer Kantine sowie drei Parkhäuser errichtet.

Für die Mitarbeiter läuft der Umzug denkbar einfach. In den neuen Gebäuden erwartet sie ein komplett ausgestattetes Arbeitsumfeld, in dem neben allen Büromöbeln auch bereits die notwendige Technik komplett vorinstalliert wurde. Bildschirme, Tastaturen und ein schnelles WLAN nach dem WiFi-First-Prinzip stehen bereit, so dass die Arbeit sofort beginnen kann. Mit Laptop und Smartphone ausgerüstet kann jeder sofort und überall loslegen.

Im Herbst wird dann die offizielle Eröffnung des ersten Moduls gefeiert. red