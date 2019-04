Auf dem Parkplatz krachte es

Beim Rangieren auf dem Sparkassen-Parkplatz in Burkardroth touchierte am Dienstagmorgen eine 23-jährige VW-Fahrerin einen dort verkehrsbedingt haltenden Audi einer 36-jährigen Fahrerin, berichtete die Polizei. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt circa 2500 Euro. pol