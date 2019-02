Auf dem Ostring krachte es

Am Donnerstag kam es gegen 12.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Ostring. Ein Daimler-Fahrer fuhr von einer dortigen Haltebucht in den fließenden Verkehr ein und übersah dabei einen Daimler, der auf der linken Fahrspur in Richtung Schlachthof unterwegs war. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtschaden von circa 9000 Euro. pol