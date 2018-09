Auf dem Ostring krachte es zweimal

Eine 28-Jährige Opel-Fahrerin fuhr am Dienstagmorgen den Ostring entlang und hielt an der Einmündung zur Wendelinusstraße an der roten Ampel an. Eine hinter ihr fahrende 45-jährige VW-Fahrerin übersah den stehenden Opel und fuhr ins Heck. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro. Verletzt wurde niemand. - Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich ebenfalls am Morgen auf dem Ostring in Richtung Nordring, in Höhe der Einmündung Wendelinusstraße. Hier fuhr eine 22-jährige Seat-Fahrerin einer an der Ampel bereits stehenden 42-jährigen Fiat-Fahrerin auf. Die unachtsame Seat-Fahrerin wurde verwarnt. Personen wurden auch hier keine verletzt. Der Sachschanden beläuft sich auf insgesamt circa 1000 Euro. pol