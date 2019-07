3000 Euro Schaden ist bei einem Unfall am Montag, kurz nach 17 Uhr, auf dem Ostring entstanden. Eine Pkw-Fahrerin fuhr von der Kapellenstraße auf den Ostring. Dort wurde sie von einem Pkw gestreift, der seinerseits von der Münnerstädter Straße in den Ring - offensichtlich in zu weitem Bogen - gefahren war. Schaden: Rund 3000 Euro. pol