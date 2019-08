Ein Wildunfall ereignete sich am Sonntagabend auf dem Ostring in Richtung Reiterswiesen. Dort lief gegen 22 Uhr ein Reh von links in ein Auto. Der Ort des Zusammenstoßes war auf Höhe eines Elektrogeschäftes,

meldet die Polizei. Nach dem Zusammenprall flüchtete das Reh wieder in die Böschung zurück. Der Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche über den Wildunfall informiert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden an der Stoßstange von etwa 200 Euro. pol