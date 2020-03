Auf dem Nussel-Hof: heizen mit Hackschnitzeln

Vor 25 Jahren hat Walter Nussel die Hackschnitzelheizung "mit angeschoben", weil er deren großen Vorteile erkannt hat. 2007 hat der jetzige Landtagsabgeordnete dieses alternative Verfahren auf dem eigenen Anwesen in Burgstall in die Tat umgesetzt. Das Dach des Wohngebäudes ist begrünt, die Maschinenhalle mit Photovoltaikanlage zur Eigenstrom-Produktion ausgestattet. Sämtliche Gebäude auf dem Hof, wie Wohnhäuser, Büro, Werkstatt, werden mit der CO2 -armen Heizung beheizt, was über ein Fernwärmenetz erfolgt.

Landrat zeigt Interesse

"Der Nussel war schon grün, da hat es die Grünen noch gar nicht gegeben", witzeln welche in seinem Umfeld, was dem Politiker ein Schmunzeln entlockt. Davon beeindruckt zeigte sich auch Landrat Alexander Tritthart, der dem Nusselschen Anwesen einen Besuch abstattete. Ihn begleiteten Samuel Hynek, Unternehmer im Finanzwesen, Radu Madura, Facharbeiter für Sanitär und Heizung, sowie Nussels Sohn Daniel, Elektromeister und Energieberater, welche die Anlagen mit betreuen.

Da kürzlich in Mittelmembach eine größere Hackschnitzelanlage in Betrieb ging, war Tritthart neugierig, wie so etwas in der Praxis ausschaut und ob man es auch in landkreiseigenen Gebäuden einsetzen kann. Da bot sich Burgstall geradezu an, weil dort Nussel schon etwas Größeres auf die Beine gestellt hat. Problemlos kann die Anlage noch erweitert werden.

Heimisches Holz

Die Hackschnitzel werden aus Holz gewonnen, das aus den umliegenden Wäldern stammt. Der Holzpreis ist zwar derzeit niedrig, aber wer Hackschnitzel oder Pellets kauft, wird feststellen, dass diese an den Öl- oder Gaspreis gebunden sind. Walter Nussel bezieht das Holz aus heimischen Wäldern und verarbeitet es. "Man muss da schon mit Herzblut dahinterstehen", sagt einer, der für Nachhaltigkeit eintritt.

70 Prozent erreicht

Noch ist der Hof nicht ganz energieneutral, jedoch sei man auf einem guten Weg. Einen Strich durch die Rechnung kann da kurzfristig einmal die Witterung machen. Liegt Schnee auf dem Dach, dann hapert es natürlich etwas mit der Stromversorgung. Übers Jahr gesehen schafft der Burgstaller aber 70 Prozent.

Walter Nussel führte seine Besucher abschließend übers Gelände und durch die Anlagen: Lagerhalle, Schubboden, Technikraum mit Speicher, Kessel mit Brunnenwasser, Photovoltaik und manches mehr beeindruckten. Wer Interesse an einer Hackschnitzelanlage hat, der sollte sich noch vor dem Hausbau mit einem Energieberater zusammensetzen.

Verpflichtend, zum Beispiel in Bebauungsplänen für Wohngebiete, da waren sich Nussel und Tritthart bei dem Besichtigungstermin einig, dürfe das aber alles nicht sein, denn das würde wieder für mehr Bürokratie sorgen. Dennoch lautet Nussels Botschaft: Nicht nur ankündigen, sondern machen. lh