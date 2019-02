Auf dem Nachhauseweg eingeschlafen

Am frühen Sonntagmorgen um 3.30 Uhr fand eine Streife der PI Lichtenfels einen Mann in der Grünewaldstraße in Lichtenfels auf der Straße liegend auf. Der 36-jährige Lichtenfelser konnte nur schwerlich von den Beamten geweckt werden. Als es schließlich gelang, gab er an, auf dem Nachhauseweg von einer Diskothek in Lichtenfels eingeschlafen zu sein. Der Mann war nur leicht alkoholisiert und trinkt nach seinen Angaben sonst nie Alkohol, deshalb hatte wohl schon die geringe Menge, die er intus hatte, genügt, um ihn einschlafen zu lassen. pol