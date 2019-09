Auf dem Maxplatz geht es am Samstag um nachhaltige Mobilität

Die Europäische Mobilitätswoche wird seit 2002 jedes Jahr im September von der Europäischen Kommission ausgerufen und bietet Kommunen in ganz Europa eine gute Möglichkeit, über das Thema nachhaltige Mobilität zu informieren.

In diesem Jahr widmet sich die Kampagne mit dem Motto "Aktive Mobilität mit Schwerpunkt Fußverkehr" der natürlichsten Form der Fortbewegung: dem Gehen. Auch die Stadt Bamberg richtet am kommenden Samstag, 21. September, wieder einen Mobilitätstag mit integrierter Fahrradmesse aus und lädt dazu von 10 bis 16 Uhr auf den Maxplatz ein.

Wie im vergangenen Jahr werden laut Mitteilung der städtischen Pressestelle auch diesmal wieder zahlreiche Händler ihr Angebot zum Thema Mobilität vorstellen und im Rahmen einer Fahrradmesse die neusten Modelle über Tourenräder bis hin zu E-Bikes und Spezialrädern präsentieren. Der Verein Ökobil e.V. wird über das Carsharing-Angebot "meiaudo" informieren und auch der Verkehrsclub Bamberg (VCD) und die Kreisverkehrswacht werden mit einem Infostand anwesend sein. Am Präventionsstand der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mit der Kinderwache kann man außerdem an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Die Stadt Bamberg ist ebenfalls mit zahlreichen Akteuren vertreten. So wird das Stadtplanungsamt unter anderem die Ergebnisse der Bestandsanalyse für den Fußverkehr im Zuge der Aktualisierung des Verkehrsentwicklungsplans präsentieren und auch die Kampagne "Fahrradstadt Bamberg" vorstellen.

Bahnausbau und Nahverkehr

Zum Thema Bahnausbau in Bamberg wird das Baureferat in Kooperation mit der Deutschen Bahn/DB Netz AG aktuelle Informationen präsentieren und am VGN-Info-Mobil zusammen mit den Stadtwerken Bamberg können sich Besucher zum öffentlichen Nahverkehr informieren. Das Amt für Bildung, Schulen und Sport wird mit Schülerlotsen und Schulweghelfern vor Ort sein und über die Themen Sichtbarkeit im Straßenverkehr und Verkehrssicherheit auf dem Schulweg informieren.

Mithilfe eines Alterssimulationsanzugs kann man außerdem am Stand des Umweltamtes am eigenen Leib erfahren, wie eingeschränkt die Mobilität im hohen Alter sein kann.

Eine Besonderheit in diesem Jahr stellt der Wettbewerb "Stadtgehen" in Anlehnung an das "Stadtradeln" dar. Noch bis zum kommenden Samstag können alle Bamberger ihre zu Fuß zurückgelegten Kilometer innerhalb des Stadtgebiets in einem Vordruck eintragen und bis zum 1. Oktober einreichen. Auf den ehrlichen Gewinner mit den meisten Kilometern wartet ein "Bamberger Schlemmerkistla" der Regionalkampagne im Wert von 50 Euro. Der Vordruck kann auf der Homepage der Stadt Bamberg heruntergeladen werden.

Ausgefüllte Wettbewerbsblätter können bei folgenden Adressen abgegeben werden: Per Post: Amt für Umwelt, Brand- und Katastrophenschutz, Michelsberg 10, 96049 Bamberg, per E-Mail: umwelt@stadt.bamberg.de, am Stand des Umweltamtes am Mobilitätstag (10 bis 16 Uhr). red