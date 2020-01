Auf dem Lagarde-Campus soll ein lebendiges Stadtviertel entstehen

Nach dem großen Erfolg des Tags der offenen Tore auf dem Lagarde-Campus Ende Oktober vergangenen Jahres lädt das Amt für Strategische Entwicklung und Konversionsmanagement nun zu einer Vortragsreihe unter dem Titel "Perspektive Ost - Bamberger Konversionen" in das Bürgerlabor in der Hauptwachstraße 3 ein. In neun Vorträgen zu den Themen Wohnen, Arbeiten, Kultur, Mobilität und Energieversorgung informieren Investoren, die Stadtwerke Bamberg, das Wirtschaftsreferat der Stadt Bamberg sowie Kulturschaffende über den aktuellen Stand der Planungen auf dem Lagarde-Campus. Die Vorträge finden jeweils am Donnerstagabend von 18.30 bis 20 Uhr statt, Beginn ist am 16. Januar.

Ein lebendiges Stadtviertel mit einer guten Mischung von Wohnen, Dienstleistung und Kultur, verbunden mit einem zukunftsweisenden Energie- und Mobilitätskonzept, in dem die Bewohner gut leben und arbeiten können - so wird die Zukunft auf dem Lagarde-Campus nach dem Willen der Stadt aussehen. Neben den Rückbauarbeiten laufen derzeit die Planungen und Vorbereitungen für die künftige Neuerschließung sowie die Bebauungsplanung. Zu den bisherigen Investoren, der P&P Gruppe GmbH aus Fürth sowie der Volksbau Bamberg, hat im Dezember letzten Jahres mit Instone Real Estate ein weiterer Projektentwickler für Wohnimmobilien den Zuschlag für ein Bauvorhaben erhalten, der erstmals im Rahmen der Vortragsreihe sein Projekt mit dem Titel "LEBENsLUST Lagarde 8 - moderne Mobilität, öffentliche Plätze und private Treffpunkte, Generationenübergreifendes Wohnen" der Bamberger Öffentlichkeit präsentieren wird. Und auch die P&P Gruppe aus Fürth sowie die Volksbau Bamberg planen auf dem Lagarde-Campus unterschiedliche interessante Wohnprojekte, die sie in der Vortragsreihe erläutern werden. Natürlich benötigt ein neues Stadtviertel auch ein zukunftsweisendes Verkehrs- und Energieversorgungskonzept. Die Stadtwerke Bamberg präsentieren dazu ihre Pläne.

Zwei Leuchtturmprojekte

Was für Möglichkeiten der Lagarde-Campus hinsichtlich der Arbeitswelt hat, das zeigen zwei Leuchtturmprojekte, die in ihrer Entwicklung bereits vorangeschritten sind: das Digitale Gründerzentrum Lagarde 1 - Zentrum für Digitalisierung und das Medical Valley Center Bamberg mit Fokus Healthcare IT und innovative Pflege. Was es damit auf sich hat, das erklären das Wirtschaftsreferat und die Geschäftsführung des Gründerzentrums.

Wie das künftige Kulturquartier auf dem Lagarde-Campus aussehen soll, das zeigen die Gewinner des Wettbewerbs "Kulturquartier", "Sauerzapfe Architekten" und "Hutterreimann Landschaftsarchitekten". Und schließlich geben die Projektgruppe "machbar - Kultur auf der Kaserne" und der Verein Kulturquartier Lagarde e.V. spannende Einblicke, wie eine vielseitige kulturelle Nutzung des Quartiers aussehen kann.

Die Vortragsreihe bietet einen guten Rundumblick über Gegenwärtiges und Künftiges auf dem Lagarde-Campus. Alle interessierten Bürger sind eingeladen. red