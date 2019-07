Die Wanderfreunde Förtschendorf laden am Samstag, 27. Juli, zu einer etwa neun Kilometer langen Rundwanderung auf dem Kreuzeweg R 65 bei Rothenkirchen ein. Sie führt entlang des Landleitenbachs in Richtung Buchbacher Höhe zu einer Waldeinkehr. Treffpunkt ist um 13.45 Uhr auf dem Marktplatz in Rothenkirchen. Abfahrt in Förtschendorf um 13.30 Uhr. Gäste sind immer willkommen. red