Auf dem Kordigast kraxeln und kochen

Die Umweltstation bietet in den Sommerferien vom Montag, 12., bis Mittwoch, 14. August, eine dreitägige Ferienfreizeit für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren am Abenteuerspielplatz auf dem Kordigast an. Auf dem Programm stehen Kraxeltouren, Fossilien suchen, wandern, Essen kochen am Feuer und vieles mehr. Übernachtet wird in den Hütten des Spielplatzes.

Die Umweltstation nimmt bis 31. Juli Anmeldungen unter der Telefonnummer 09575/921455 oder per Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de entgegen. red