Auf dem Jakobsweg mit der VHS

Die Volkshochschule bietet am Montag, 2. Dezember, mit Gerhard Beitzinger den Vortrag "Auf dem Jakobsweg - Zu Fuß von zu Hause nach Santiago de Compostela" an. Die beiden Pilger Gerhard Beitzinger und Edgar Renk nehmen mit auf einen der ältesten Pilgerwege des Christentums. Der Weg führte sie über neun Jahre und 112 Etappen, auf denen sie 3200 Kilometer zu Fuß unterwegs waren, durch Deutschland, die Schweiz, Frankreich und Spanien schließlich nach Santiago de Compostela im Nordwesten der iberischen Halbinsel. Anmeldung ist unter der Telefonnummer 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red