Auf dem Feuerstein für einen Tag Pilot sein

"Nur Fliegen ist schöner" - wer dieses Gefühl selbst einmal erleben möchte, ist am Samstag, 1. Juni, von 10 bis 18 Uhr auf dem Flugplatz Burg Feuerstein gut aufgehoben. Einen ganzen Tag lang erleben die Interessenten den Flugbetrieb hautnah und sitzen bei einem Flug im Cockpit von Segel- und Motorflugzeugen. Bereits am Freitag, 31. Mai, um 19 Uhr, informieren die Profis der Fränkischen Fliegerschule über die Ausbildungsmöglichkeiten in den verschiedenen Sparten. Dabei erläutern die Piloten die Voraussetzungen, Kosten und den Ablauf der Flugausbildung. Den ganzen Tag lang besteht die Möglichkeit zur Teilnahme am Flugbetrieb. Weitere Informationen gibt es unter www.edqe.de.