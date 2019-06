Den Lutherweg auf dem Fahrrad erkunden ist am Samstag, 6. Juli, möglich. Start ist am Marktplatz um 10 Uhr. Hildegard Jacobi, Tourenleiterin des ADFC, führt auf der 65 Kilometer langen Tagesfahrt, die über Bad Rodach nach Heldburg verläuft. In Billmuthshausen und an Reformationsorten wird es einen Halt geben. Die Rückkehr ist um etwa 17.30 Uhr. Anmeldung bis 4. Juli beim Evangelischen Bildungswerk per E-Mail an ebw@ebw-coburg.de oder unter Telefon 09561/75984. red