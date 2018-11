Auf dem Esel durch den Steigerwald

Hülsenfrüchte, das Thema Energie und der Garten sowie Wanderungen und Fahrten stehen im Mittelpunkt der neuen Veranstaltungen des Umweltbildungszentrums (Ubiz) Oberschleichach. Anmeldungen für alle Veranstaltungen sind online unter www.ubiz.de sowie www.vhs-hassberge.de oder telefonisch, 09529/92220, möglich. 1. Hülsenfrüchte wie Linsen und Kichererbsen werden am Dienstag, 27. November, mit Lore Kastl von 14.30 bis 17.30 Uhr zubereitet.

2. Ein Grundofen hat Vorteile. Über das Heizen ohne Öl und Gas informiert Alexander Vogel am Freitag, 30. November, von 19 bis 20.30 Uhr. Am Samstag, 1. Dezember, findet zudem eine Besichtigung von 10 bis 11 Uhr statt. 3. Ein Traumgarten soll entstehen. Die Gartenarchitektin Moira Scholz unterstützt am Freitag, 30. November, von 19 bis 21 Uhr sowie am Samstag, 1. Dezember, von 9 bis 17 Uhr bei der Planung oder Neugestaltung eines Gartens. 4. Eine Eselwanderung unter dem Motto "Weihnacht" wird noch einmal am Freitag, 30. November, von 15 bis 17 Uhr angeboten. Bei der kleinen Waldwanderung für die ganze Familie mit den Eseln trägt Sandra Pfister Geschichten, Gedichte und Gedanken zur Weihnacht vor. Am Ende kommen alle im Stall zur gemütlichen Runde zusammen.

5. Amsel, Drossel, Fink und Star... Die Biologin Christine Thorn bietet am Samstag, 1. Dezember, von 9.30 bis 11 Uhr ein Naturerlebnis: Groß und Klein lernen die Arbeit von Vogelforschern hautnah kennen, indem Netze aufgestellt, Vögel gefangen, vermessen, beringt und gewogen werden - Anfassen erlaubt. 6. Die Tagesfahrt zur Ausstellung "Wanderland - Eine Reise durch die Geschichte des Wanderns" in Nürnberg wurde auf den 6. April verlegt. 7. Eine Wanderung unter dem Motto "Wer hat den Lebkuchen stibitzt?" führt auf die Spuren der heimischen Tiere. Daniela Berninger erklärt am Sonntag, 2. Dezember, von 10 bis 12 Uhr die Strategien der Waldtiere für den Winter. Der Treffpunkt ist am Wanderparkplatz "Herrenbirke" in der Nähe von Unterpreppach. red