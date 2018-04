Auf dem Berliner Ring in Rückstau gekracht

Auf dem Berliner Ring ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Auffahrunfall, in den drei Fahrzeuge verwickelt waren. Ein Honda-Fahrer erkannte an der roten Ampel zu spät einen Rückstau, fuhr auf einen BMW auf, der wiederum auf einen Skoda geschoben wurde. Während der Unfallaufnahme kam es wegen des einsetzenden Feierabendverkehrs zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro; ein Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu.