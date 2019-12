Auf Deiblers Spuren

Für einige Schwimmer der SG Bamberg war das Dresdener Christstollenschwimmfest der letzte Wettkampf des Jahres. Zusammen mit dem Bayern- und Bezirkskader machten sie sich daran, auch einige der bekannten Christstollen zu ergattern, die es für den Sieg auf jeder Strecke gab.

Für den Bayernkader starteten Luca und Julia Barth, welche einige neue persönliche Bestzeiten erreichten. Für den Bezirkskader schwammen Anna Barth, Nikita Bergmann, Josefin Krefft und Katharina Pock. Neben nicht wenigen Bestzeiten gelang es Nikita Bergmann über 200 Meter Brust, sich einen der begehrten Stollen zu sichern.

Für die SG Bamberg am Start waren Paul Ender, Leila Jafoui, Maja Lehner, Isabel und Markus Linß, Bastian Schorr, Gregor und Martin Spörlein und Ella Vornlocher. Die herausragende Leistung waren die 50 m Freistil von Martin Spörlein. Diese gewann er in 22,91 Sekunden und sicherte sich den Hallenrekord über 50 m Freistil, der bisher von niemand Geringerem als Steffen Deibler gehalten wurde. Da dieser bei 23,07 Sekunden lag, ist Spörlein der erste Schwimmer, der in der Halle des Landesstützpunktes Dresden unter 23 Sekunden geschwommen ist. Sein Bruder Gregor Spörlein sicherte sich noch über 100 m und 200 m Freistil jeweils einen Christstollen. Anna Barth über 200 m Brust, Julia Barth über 200 m Freistil, Nikita Bergmann über 50 m und 200 m Brust und Josefin Krefft über 50 m Freistil schwammen Pflichtzeiten für die deutschen Jahrgangsmeisterschaft 2020. BSC