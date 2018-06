Auf das "Nein-Gefühl" hören

Wie können Eltern ihre Kinder schützen? "Finger weg von Julia!" hieß das Theaterstück mit Puppen , Menschen und Musik, das das Mathom Theater den Kindern der Pestalozzischule am Dienstagvormittag vorführte. Es handelte davon, dass Julia nicht mehr in ihren geliebten Sportverein gehen wollte. Dort war nämlich auch Tom, der Onkel einer Freundin, der Julia ein großes Eis spendierte und ihr dann viel zu nahe kam, näher als sie es wollte. Doch es war schwer für die 9-Jährige, sich erst den Komplimenten, den freundschaftlichen Anbandelungen und schließlich den Annäherungsversuchen des erwachsenen Mannes zu entziehen.Die ersten Anzeichen hat Julias Mutter nicht bemerkt. "Passiert euch das auch manchmal, dass eure Eltern euch nicht richtig zuhören?", fragte sie deshalb ins Publikum und ein lautes "Ja!" schallte durch die Schulturnhalle. "Julia hatte ein NeinGefühl im Bauch, das will einen warnen", sagte Julias beste Puppenfreundin Biggi. Und auf dieses Nein-Gefühl hörte Julia schließlich und erzählte alles ihren Eltern - doch nicht, ohne dass die jungen Zuschauer bis zum Ende mitfieberten. Sie schrien Tom nieder, als er behauptete, Julia würde lügen, und sie applaudierten, als sie hinterher in einer kleinen Gesprächsrunde erfuhren, dass Tom aus dem Sportverein geworfen wurde und er zwei Jahre lang ins Gefängnis musste."Kennt ihr denn die Nummer gegen Kummer?", fragte Schauspieler Klaus Gwiasda, und verteilte am Ende des Stückes Zettel mit der kostenfreien Kinder- und Jugendtelefonnummer 116 111. "Wenn ihr einmal nicht wisst, mit wem ihr reden sollt, dort könnt ihr anrufen." Doch nicht nur die Kinder sollten informiert werden, sondern auch die Eltern, die am Abend zuvor zum gleichen Theaterstück eingeladen waren.