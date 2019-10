Auf "Costa-Rika" zur Spitze

Die Reitsport- und Fahrgemeinschaft Mitwitz veranstaltete ein Late-Entry-Turnier. 14 Prüfungen wurden beim regional ausgeschriebenen Wettbewerb absolviert, etwa 340 Pferde wurden von den teilnehmenden Reitern gemeldet.

Den Auftakt machte die Dressurreiter-Prüfung in der Klasse A, zu der sich am Samstagmorgen zahlreiche Zuschauer an der Allwetter-Reitbahn einfanden. Von Pony-Führzügel-Wettbewerben bis hin zum sportlichen Höhepunkt des Tages, der Dressurprüfung in der Klasse L*-Kür, wurde den Zuschauern ein buntes Programm geboten.

Parallel dazu fand in der Reithalle der "bunte Kindernachmittag" statt. Hier tobten sich die Kleinen auf der Hüpfburg aus und nutzten das Angebot einer kostenlosen Kutschfahrt.

Stilspringen findet viel Anklang

Am Sonntag starteten die Nachwuchswettbewerbe. Bei optimalen Bedingungen ging es mit einer Stilspringprüfung in der Klasse E mit Stechen los. Große Freude rief bei der RSFG Mitwitz die hohe Zahl der Nennungen in der Stilspringprüfung Klasse A** hervor: 74 Teilnehmer aus den Landkreisen nahmen an dem unter Standardanforderungen ausgetragenen Wettkampf teil.

Die höchste Prüfung des Tages stellte die Springprüfung in der Klasse M* mit Siegerrunde dar. Diesen Wettstreit entschied Ludwig Dellert von der RSG Frankenhof Sonnefeld auf seinem Pferd "Costa-Rika" für sich. Für einen reibungslosen Ablauf sorgte ein großes Team an Helfern, mit Turnierleiterin Claudia Gundermann an der Spitze.

Parcour war aus Hellers Hand

Als Richter fungierten Franz-M. Eichelsbacher, Harald Witt und Joachim Schwerdt. Den Pacour entwarfen Helmut Heller und Karl-Heinz Stein. Der Vorstand um Claudia Gundermann, Jörg Feyler und Ralf Rückert bedankte sich bei Teilnehmern, Sponsoren und Zuschauern für das gelungene Turnier. cgu