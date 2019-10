Auf Bayreuth ausweichen

Das Landratsamt Kulmbach weist darauf hin, dass in der Kfz-Zulassungsstelle derzeit aufgrund mehrerer Krankheitsfälle nur ein eingeschränkter Betrieb möglich ist. Heute, morgen und am Freitag ist bereits um 11 Uhr Annahmeschluss, am Donnerstag um 13 Uhr. Längere Wartezeiten werden sich nicht vermeiden lassen. Die Bürger werden gebeten, aufschiebbare Zulassungen sowie telefonische Anfragen nach Möglichkeit zu verlegen. Für viele Angelegenheiten können auch der Service der Stadt und des Landratsamts Bayreuth genutzt werden. red