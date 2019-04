Auf Bankette gerutscht: Hoher Schaden am Auto

Aus Unachtsamkeit kam ein 29-Jähriger am Montagabend auf der B 286 zwischen der Autobahnanschlussstelle und der Abzweigung nach Wildflecken mit seinem Auto von der Fahrbahn ab auf die Bankette und rutschte gegen eine Leitplanke.Während an Letzterer offensichtlich kein Schaden entstand, ist der Blechschaden am Pkw des Mannes mit rund 4000 Euro beträchtlich. Der Fahrer wurde nicht verletzt, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. pol