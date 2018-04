Auf Bärlauchsuche im Buchenwald

Die Kalkbuchenwälder um Vierzehnheiligen sind Ziel der Frühjahrswanderung der Umweltstation Weismain mit Resi Alin. Im Mittelpunkt steht dabei der Bärlauch, der fast als erste Pflanze im Jahr den Waldboden mit seinen aromatischen Blättern bedeckt. Das Liliengewächs mit dem hohen Vitamin-C-Gehalt erfreut sich in den letzten Jahren immer größer werdender Beliebtheit. Auch weitere Besonderheiten und Frühjahrsblüher werden auf dem Weg erläutert. Termin ist am heutigen Samstag, 21. April. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Wanderparkplatz unterhalb von Vierzehnheiligen (Richtung Grundfeld) am Kiosk. Die Teilnehmergebühr beträgt zwei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Foto: privat