Auf Autobahnparkplatz alten Teppich entsorgt

Auf einem Autobahnparkplatz der A7 bei Schondra fiel einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck am Mittwochnachmittag eine Person auf, die in den Restmüllcontainer Teppichreste entsorgte. Es stellte sich heraus, dass der 61-jährige Mann den alten Teppich aus Renovierungsarbeiten kostengünstig "beseitigen" wollte. Dabei wollte er circa 10 Quadratmeter Teppich aus seinem Pkw in den Restmüllcontainer laden. Die illegale Müllentsorgung wurde gestoppt und gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, meldet die Verkehrspolizei. pol